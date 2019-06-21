21.06.2019 16:07
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İTSO'dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi

İTSO

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerini 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı'na götürdü.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerini 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı'na götürdü.

Üyelerin sektörel yenilikleri yerinde takip edebilmeleri maksadıyla yıl içerisinde birçok ücretsiz fuar gezisi düzenleyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak 20 Haziran Perşembe günü 42. İstanbul Yapı Fuarı'na ücretsiz gezi düzenledi. 30 kişinin katılımı ile düzenlenen gezide yeni ürünler incelendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ , "Üyelerimizin kendilerini geliştirebilmeleri ve sektördeki son gelişmeleri yerinde inceleyebilmeleri adına gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerimizin bir yenisinin daha sonuna geldik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Yapı Fuarına ücretsiz gezi düzenledik. 18-22 Haziran tarihleri arasında açık kalan İstanbul Yapı Fuarı'na 30 üyemizle iştirak ettik. Bu gezilerimizle üyelerimize faydalı olmayı arzu ediyoruz. Bu ve benzeri programları önümüzdeki tarihlerde yeniden gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin kendilerini geliştirerek birer marka olma yolunda ilerlemeleri için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl , İstanbul , Ekonomi

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