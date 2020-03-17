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İTSO, faaliyet belgelerini online ortamda verecek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde Oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu Faaliyet Belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.

17.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:54
İTSO, faaliyet belgelerini online ortamda verecek
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde Oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu Faaliyet Belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi

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