İTSO, Ilgın Heyetini Ağırladı

Ilgın Kaymakamı Y. Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve ilçe protokolünden oluşan heyet, Ilgın'da gerçekleştirilecek olan OSB çalışmaları kapsamında bilgi alışverişinde bulunmak için İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İnegöl'e gelerek ziyaretlerde bulundular.

DESTEĞE HAZIRIZ

Heyetin ilk durağı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Ilgın heyetini ağırlayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl'de uzun yıllar Vergi Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten ve ardından Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş Başkanımız ile ilçe protokolünü şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımız öncülüğünde Ilgın'da Organize Sanayi Bölgesi teşekkül edildi. Bizler de İnegöl olarak bu noktada kendilerine tecrübelerimizi aktaracağız. İnegöl çok önemli bir sanayi şehridir ve 3 Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Bizler İnegöl olarak Ilgın'a destek ve katkı vermeye hazırız. Ziyaretlerinden dolayı heyetimize teşekkür ederiz" dedi.

İNEGÖL BANA ÇOK ŞEY KATTI

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise, "8 yıl İnegöl'de Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptım. Görev yaptığım sürede çok şey kazandığımı düşünüyorum. 55 bin nüfusa sahip Ilgın ilçemizde Organize Sanayi Bölgemizi oluşturduk. Seçim sürecinde 1 tane OSB hedefliyorduk. Şu anda 3. Organize Sanayi Bölgesini oluşturmayla ilgili altyapı çalışmalarımız başladı. Nasıl daha iyi bir yapı oluşturabiliriz anlamında İnegöl'de gerçekleşmiş olan Organize Sanayi Bölgelerini incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizlere ev sahipliği yapan ve desteğini esirgemeyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Yavuz Uğurdağ'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyaretin akabinde İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ilgın heyetine 1. ve 2. OSB, Arıtma Tesisi, Mobiliyum AVM ve Ertuğrulgazi Caddesi'ni gezdirerek bölgelerdeki gelişimler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardılar.