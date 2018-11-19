İtso Üyelerine Dış Ticaret Eğitimi Verecek

İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üye firmaların üst düzey yöneticileri, dış ticaret personeli ve dış ticaret konusunda yetkinlik kazandırılmak istenen idari personele yönelik dış ticaret eğitimi düzenleyecek.
İTSO ve KOSGEB Bursa
İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılacak dış ticaret eğitimi semineri, ekonomist Sinem Toplan tarafından verilecek.
İTSO Konferans Salonunda 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek seminerde katılımcılara dış ticaret için atılacak adımlar, ithalat ve ihracat posedürleri, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, dış ticaret ticarette kullanılan teslim şekilleriyle kullanılan belgeler konusunda bilgiler verilecek.
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ
, yaptığı açıklamada, İnegöl'ün dış ticaret hacmi itibarıyla birçok ilden daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu hatırlattı.
İlçe ekonomisi içinde dış ticaret faaliyetlerinin çok önemli yer tuttuğunu belirten Uğurdağ, İTSO'nun İnegöl'ün ihracatının artması için üyelerine başta eğitim olmak üzere birçok konuda destek verdiğini ve teşvik ettiğini vurguladı.
Uğurdağ, Avrupa
İşletmeler Ağı Projesi kapsamında düzenledikleri seminerle, ithalat ve ihracatçıların doğru ve hızlı şekilde işlem yapmalarının sağlanmasını amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Seminerde temel olarak, dış ticaret mevzuatını öğrenme ihtiyacı duyan kişilere dış ticaret süreçleri, finansman fırsatları, devlet destekleri konusunda kapsamlı bilgiler verilerek operasyonel uygulama becerileri kazandırmak istiyoruz. Dış ticaret konusunda görev alan yönetici ve personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve yetkinlik kazandırılması, daha sağlıklı dış ticaret ilişkileri kurulması açısından önem taşıyor. Ne zaman, ne yapılacağının bilinmesi zaman ve performansın doğru kullanılması, iş verimi artışını da beraberinde getirecektir. Bu açıdan üyelerimize bu tür eğitim fırsatlarını iyi değerlendirmelerini öneriyoruz."
İnegöl
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:51