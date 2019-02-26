İTSO Üyelerini Milano Fuarına Götürüyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından bir tanesi konumunda bulunan "Salone del Mobile Milano" Milano Mobilya Fuarı'na uçak kaldırıyor.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Sektöründe öncü konumda bulunan İnegöllü mobilyacılarımıza yönelik olarak yurtdışı fuar gezilerimizi sürdürüyoruz. Dünyanın en prestijli fuarlarından bir tanesi olan İtalya Milano 'Salone del Mobile Milano' Mobilya Fuarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Odamız öncülüğünde bir gezi programı tertip ediyoruz. 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz gezimizde mobilyacılarımızın yeni trendleri yerinde inceleyerek gelişimleri takip etmelerine ve değişime ayak uydurmalarına destek vermek istiyoruz. 160 kişilik kontenjanla sınırlı olan programın kişi başı katılım bedeli 960 Euro'dur. Program kapsamında 11 Nisan tarihinde Yenişehir'den kalkacak olan özel uçakla (THY) Milano'ya hareket edilecek ve 14 Nisan tarihinde geri dönüş yapılacaktır. Gezimizin, katılacak olan üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Uğurdağ, organizasyonun Notus Turizm ve Atakan Turizm işbirliğinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Milano Yurtdışı iş gezisi hakkında ayrıntılı bilgi Odanın www.itso.org.tr web sitesi üzerinden edinilebilir.

Kaynak: Bültenler