İYİ Parti'den CHP'ye, HDP tepkisi: Tavrını belli etsin, terörün düştüğü yerde olmayız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 'ın CHP'ye yönelik sarf ettiği 'ittifak' sözleri sonrası, İYİ Parti'den rest geldi. Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin bir an önce HDP'ye yanıt vermesi gerektiğini söyledi ve ekledi: Terörün gölgesinin düştüğü yerde biz olmayız.

Buldan yaptığı açıklamada, "Bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Bundan sonra yapılacak ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

İYİ PARTİ'DEN HDP RESTİ

Buldan'ın açıklamaları sonrası Millet İttifakı kulislerinde tartışmalar başladı. Takınacağı tavır merak konusu olan CHP yönetimi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak İYİ Parti'den bir rest geldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin Türkiye partisi olmak istiyorsa PKK'ya 'terörist', Abdullah Öcalan'a ise 'terörist başı' demesi gerektiğini vurguladı.

"CHP CEVABINI VERSİN"

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre; Yavuz Ağıralioğlu, CHP'ye seslenerek tavrını belli etmesini istedi. Ağıralioğlu, "HDP bizim ittifak bileşenlerimizden biri değil. CHP cevabını versin. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Genel Başkanımızın ve partimizin iradesi net. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" şeklinde konuştu.