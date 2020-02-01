İttifak Holding Konyaspor: 0-0

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Serkan Ok (xx), Süleyman Özay (xx)

ANTALYASPOR: Boffın (xx) - Bünyamin Balcı (xx), Veysel Sarı (xx), Celutska (xx), Kudriashov (xx), Chico (xx), Sinan Gümüş (xx)(Dk.79 Doğukan Sinik x), Yekta Kurtuluş (xx)(Dk.69 Charles x), Mukairu (xx), Fredy (xx), Gustavo Blanco (xx)(Dk.64 Amilton x)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Ömer Ali Şahiner (xx), Selim Ay (xx), Anicic (xx), Guılherme (xx), Shengelıa (xx)(Dk.74 Murtado x), Volkan Fındıklı (xx), Milosevic (xx), Jonsson (xx), Mıya (xx)(Dk.56 Robert Mak x), Thuram (xx)(Dk.85 Bajıc x)

SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Charles (Antalyaspor)

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti. Mücadele golsüz sona erdi.

Ev sahibi Antalyaspor'da sakat olan Adis Jahovic ve Nazım Sangare bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Konuk İttifak Holding Konyaspor'da ise Leonard Zuta ve sakat olan Ferhat Öztorun'a görev verilmedi.

13'üncü dakikada Mıya'nın pasında Milosevic ceza sahası dışından sert vurdu. Topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

22'nci dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi aşan topu arka direkte Sinan Gümüş, kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu rakip savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

26'ncı dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, penaltı noktasına gelen topa Anicic yükseldi. Bu futbolcunun vuruşunda topu kale çizgisinden Bünyamin Balcı çıkardı.

43'üncü dakikada sol kanattan kazanılan korneri Yekta Kurtuluş kullandı. Kurtuluş'un ceza alanına gönderdiği topu kaleci Serkan Kırıntılı tek yumrukla uzaklaştırdı.

45'inci dakikada kaleciden seken topa hareketlenen Thuram'ın kale ağzında yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Ancak, yardımcı hakem Thuram'ın topa vurmadan önceki konumunu ofsayt olarak değerlendirdi. Pozisyon kontrolü için VAR'a başvuran hakem Halis Özkahya golü iptal etti.

İlk yarı 0-0 kapandı.

64'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Fredy kullandı. Ceza alanına gönderdiği ortasında Konyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

60'ıncı dakikada Shengelia'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Robert Mak'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada kale önünde oluşan karambolde, Antalyasporlu Doğukan Sinik, Charles ve Mukaıro, 4 rakip oyuncu arasından topu kaleye göndermeye çalıştı ancak başaramadı.

Maç 0-0 sona erdi.

- Antalya