İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Candaş Erbil (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (x) - Skubic (xx), Ali Turan (xx), Anicic (xx), Alper Uludağ (x) (Dk. 1 Ertuğrul Taşkıran xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx) (Dk.87 Amir Hadziahmetoviç x), Ömer Ali Şahiner (xx), Shengella (xx) (Dk.69 Erdon Daci x), Milosevic (xx), Miya (xx)

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xxx) - Chebake (xx), Mustafa Akbaş (xx), Hadebe (xx), Sakıb Aytaç (xx), Robin Yalçın (xxx), Acguah (xx), Guilherme (xxx) (Dk. 75 Bifouma x), Donald (xx) (Dk. 87 Ahmet İldiz x), Fofana (xx) (Dk. 69 Gökhan Töre x), Jahovic (xx)

GOLLER: Dk. 4 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor ) - Mustafa Akbaş, Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 1 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'de mücadele eden İttifak Holding Konyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Misafir takımın gollerini Guilherme ve Robin Yalçın kaydetti.

Ev sahibi ekipte kaleci Serkan Kırıntılı, maçın ilk saniyelerinde ceza alanı dışında topu elle kontrol etmesi sonucu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Haftayı 12 puanla kapatan yeşil beyazlılar önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olurken, puanını 13'e çıkartan Yeni Malatyaspor ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Maçın henüz ilk dakikasında uzun gönderilen topu ceza alanı dışında topu elle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Serkan Kırıntılı'nın oyun dışında kalmasının ardından 4'üncü dakikada kullanılan serbet vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak buluştu: 0-1.

9'uncu dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda, top direğe çarpıp, auta çıktı.

16'ncı dakikada Shengelia'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut, az farkla yandan auta çıktı.

34'üncü dakikada Skubic'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shengelia'nın sert şutunu kaleci Farnolle güçlükle çıkardı.

39'uncu dakikada Chebake'nin sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

52'nci dakikada Sakıb Aytaç'ın sol kanattan ceza sahasına ortasını Skubic'in kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Skubic'in uzaklaştırdığı topu önünde bulan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

60'ıncı dakikaka ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Guilherme'nin şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

60'ıncı dakikada Shengelia'nın pasında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in şutunu kaleci Farnolle kurtardı.

66'ncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Jevtovic'in sert şutunu kaleci Farnolle güçlükle kurtardı.

82'nci dakikada Gökhan Töre'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85'inci dakikada Gökhan Töre'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.