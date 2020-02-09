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İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi.

09.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:51İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri

İttifak Holding 'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, yarın Ünal Karaman ile görüşme yapacağı öğrenildi.

İttifak Holdign Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte Ünal Karaman sesleri yükseldi. Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı yarın görüşme yapılacağı öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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