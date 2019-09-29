İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
maçının ardındanBasın toplantısının düzenlendiğ salondan detaylarİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamalarıİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 5. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında teknik direktörler açıklama yaptı.