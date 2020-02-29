İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 0-0

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olgucan, Mustafa Sönmez

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan - Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Milosevic, Mak (Dk. 65 Bajic), Ömer Ali Şahiner (Dk 75 Hurtado)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Meriah, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma (Dk 76 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Koita (Dk. 59 Ndongala), Thiam

SARI KARTLAR: Hurtado (İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar ligde puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise puanını 20'ye çıkardı.

40'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağına Skubic içeri çevirdi. Ömer Ali Şahiner'den seken topu önünde bulan Robert Mak'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta topu üstten auta attı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

68'nci dakikada Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

69'uncu dakikada İttifak Holding Konyaspor'da Milosevic'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Thuram'ın vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

85'inci dakikada ev sahibi ekipte Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan Köse topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa mücadelesi öncesinde İdlib'de gerçekleştirilen saldırı sonrasında hayatını kaybeden şehitler de unutulmadı. Stat skorboardlarında şehit olan askerlerimizin fotoğrafları ve isimlerine yer verildi. Ayrıca tribünlerde de 'Yine cennet koktu her yer' pankartı açıldı.

- Konya