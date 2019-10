İttifak holding konyaspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor maçının ardındanAykut Kocaman ya oyuncular ya antrenörler bunun bedelini ödemeli Eyüpspor Teknik Sorumlusu Bilal Şar Sonuçtan memnunuzGenç bir takımla mücadele ediyoruzOlgucan KALKAN - Özgür KABAN - Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Eyüpspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 5'inci tura yükseldi. Mücadelenin ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Bilal Şar ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Müsabaka sonucundan çok memnun olduklarını söyleyen Şar, Kupanın yanında ligde de genç bir takımla mücadele ediyoruz. Kulüp ve belediye başkanımızın desteğiyle oluşum içinde olan bir camiayız. Gençlerimize inanıp, güveniyoruz. Öncellikle Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Teknik anlamda Konyaspor, baskısıyla, sahaya yayılışıyla bizi zor durumda bıraktı. İyi savunma yapmamız gerektiğini içeride konuşuyorduk. Kontra ataklarla netice almayı istiyorduk. Bunu zaman zaman yapabildik. Uzatma dakikalarında da çok isteyen bir Eyüpspor vardı. Sahaya yüreğini koyan, kendilerini ispat etmek için mücadele eden bir takım vardı. Ligde istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda teknik ve taktikleri sahaya iyi yansıtarak iyi sonuçları almak istiyoruz? şeklinde konuştu.AYKUT KOCAMAN HER ŞEYİN BİR BEDELİ VARKonuşmasına Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Aykut Kocaman, 'Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyorum. Bugün bizim adımıza pozitif olan tek şey burasıydı. Eyüpspor camiasını can-ı gönülden kutluyorum. Sadece turu geçtikleri için değil, canla başla mücadele ettikleri için. Büyük bir mücadele örneği verdiler. 120 dakikalık oyunda Konyaspor 150 kilometrelik bir koşu yaptı. Kategori farkı olan maçlar için fazla bir mesafe. Ancak aynı anda karşımızda da direnen bir Eyüpspor vardı. Maçı uzatmayı başaran, uzun toplarla etkili olmak isteyen bir ekip vardı. Bir uzun topla golü buldular. Başından sonuna kadar hakkettiklerini söyleyebilirim' dedi.'TURU GEÇMEK İÇİN GEREKLİ ŞEYLERİ YAPAMADIK'Türkiye Kupası'nın hedeflerinden birisi olduklarını söyleyen Kocaman, 'Ben kupayı çok önemsiyordum. Her takım burada kendini gösterebiliyor, finale gidebiliyor. Bizim de hedeflerimizden birisi buraydı, bu amaçla çıktık sahaya. Kapalı oynayan, kalesinin önünde savunma zincirini iyi kuran bir takım vardı karşımızda. Kategoriler arasında farkı yaratan en önemli şeylerden birisi hızdır. Topu hızlandırmamız gerekiyordu. Bu kuvvetli savunmayı aşmak için. ya da driplinglerle savunma arkasına geçmemiz gerekiyordu. Biz ne topu hızlandırabildik ne de savunma arkasına geçebildik. Dolayısıyla bütünüyle baktığımızda turu geçmek için gerekli şeyleri yapamadık. Bu oyunda her şeyin bedeli var. Çok üzgün olduğumu söylemem gerekiyor. Bu bedel ödenecek. Beklediğimiz bir şey değildi' ifadelerini kullandı.'YA OYUNCULAR YA ANTRENÖRLER BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ'Başarı yakalanıldığı zaman ödül olduğu gibi başarısızlıkların da bir bedeli olacağını söyleyen Kocaman, 'Bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Genel olarak ciddi, sıkıntılı, nahoş bir durum. Beklentilerin dışında olan bir şey. Bu oyunun temel kaidelerinden birisidir. ya oyuncular ya antrenörler bunun bedelini ödemeli' diye konuştu.