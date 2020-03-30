İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor , devre arasında kadrosuna kattığı Robert Mak ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

AİLESİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİ

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Robert Mak'ın koronavirüs salgını nedeniyle ailesi için endişelendiği ve onların yanında olmak istediğini yönetime bildirdiği kaydedildi. Yeşil-beyazlı kulüp de Mak'ın bu talebini kabul ederek sözleşmesini feshetti.

Verdiği katkılardan dolayı Robert Mak'a teşekkür eden Konyaspor, tecrübeli futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.