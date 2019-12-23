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İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a sahasında 1-0 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, maçı çevirmek için çok çaba sarf ettiklerini belirterek "Oyuncular için söyleyeceğim bir şey yok. İstemediğimiz bir sonuç oldu.

23.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:39
Süper Lig'in 16. haftasında 'a sahasında 1-0 yenilen İttifak Holding 'un teknik direktörü Aykut Kocaman, maçı çevirmek için çok çaba sarf ettiklerini belirterek "Oyuncular için söyleyeceğim bir şey yok. İstemediğimiz bir sonuç oldu." dedi.
Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve son iki haftada da toparlanma emareleri gösterdiklerini söyledi.
İhtiyaçların davranışları belirlediğini vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:
"Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı. Trabzonspor da yukarıdan kopmamak için bu maçı kazanmak istiyordu. Takımımızdaki toparlanma ve direnç umut vericiydi. İlk yarı Trabzonspor'un kontrolünde geçti. Onların hakim olduğu oyunda çok pozisyon vermedik. Ancak biz de etkili olamadık. İkinci yarı ise oyunun kontrolü elimizdeydi. Baskı da yaptık. Hurtado'nun son dakikalardaki pozisyonlarından yararlanamadık. Oyuncular maçı çevirmeyi çok istedi. Kuvvetli şekilde oynamak için çok çaba gösterdiler. Oyuncular için söyleyeceğim bir şey yok. İstemediğimiz bir sonuç oldu."
Karaman: "Bugün sahadan mutlu ayrılan biziz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, her iki takım açısından da son derece kritik olan bir maç oynadıklarını dile getirdi.
Ligde zirve mücadelesini devam ettirmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Karaman, "Konyaspor, iyi oynadığı kritik maçlarda puan kaybı yaşadı. Dolayısıyla onlar açısından da son derece önemli bir müsabakaydı. Genele bakıldığı zaman, saha içerisinde dostane futbol oynamaya çalışan iki takım vardı. Bugün sahadan mutlu ayrılan biziz. Konyaspor'a bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

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Kaynak: AA


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