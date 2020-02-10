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İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi.

10.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:39İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı

İttifak Holding , teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, bugün Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'la bugün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.Yönetimin, listedeki diğer teknik direktörlerle görüşeceği belirtildi.



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Kaynak: DHA

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