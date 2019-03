İttifak İçinde Değiliz, Dirsek Teması Olabilir"

Kaynak: AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da HDP'nin belediye başkan adaylarını, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekmesine ilişkin, "Her yerde, o bölgede yaşayan insanların tamamının oyuna talibiz. İttifak içinde değiliz. Ama illerde, ilçelerde ve beldelerde bir dirsek teması olabilir." dedi.Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin tüm bölgelerinde aday çıkardıklarını belirten Karamollaoğlu, herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını söyledi.Karamollaoğlu, Türkiye'nin her zaman bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, "Bu tehditlere direnme gücüne sahibiz. Dışarıdan bir tehdit altındaysak ilk yapmamız gereken birbirimizle kucaklaşmak. Farklılıklarımızı müzakerelerle halletmeye çalışmalıyız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüğümüz zaman problem kalmaz." ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rahmetli Erbakan hocamız kalksa bunlara ne der?" ifadelerine de değinen Karamollaoğlu, "Erbakan Hoca, Saadet Partisinin Genel Başkanı olarak ölmüştür. Saadet Partisi için ne demiş, söylediklerine açıp kayıtlardan bakabilirsiniz. Onun politikalarını terk etmedik. Aynı şekilde devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.Karamollaoğlu, aday tercihlerinde işi ehline verdiklerini, adaylarının seçilmesi halinde, insanların hayat standartlarını yükseltmek için çabalayacaklarını dile getirdi.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa ve Adıyaman'daki adaylarını, Saadet Partisi lehine çekmesine ilişkin soruya, "Biz, her yerde, o bölgede yaşayan insanların tamamının oyuna talibiz. Geçmişte şunu da söylemiştik. Herhangi bir ittifak içinde değiliz. Ama illerde, ilçelerde ve beldelerde bir dirsek teması olabilir. Eğer bir yerde böyle bir çekilme olmuşsa o bölgenin şartları dikkate alınarak, birilerinin verdiği bir karardır. Buna ittifak denmez." cevabını verdi.