Haberler » Güncel » İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması Açıklaması - Haber

İTÜ'den "Doğa Koleji" açıklaması Açıklaması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

19.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:32 İTÜ'den
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.
Üniversitenin resmi hesabından yapılan paylaşımda, dün kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin geçerli olduğu belirtildi.
Paylaşımda, "İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20   "Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:20   "Eğitim öğretim kültürü, sınav sistemi değişmeden değişemez" - Haber
16:20   Putin: "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" - Haber
16:16   Minikler Şire Pazarını gezdi - Haber
16:15   Mudanya Belediyesi'nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:28:49