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İTÜ, Doğa Koleji öğrencilerini misafir etti

Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ev sahipliğinde Arı Teknokent'e misafir oldu.

13.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:36İTÜ, Doğa Koleji öğrencilerini misafir etti
Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ev sahipliğinde Arı Teknokent'e misafir oldu.
Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, üniversitenin Ar-Ge merkezi İTÜ ARI Teknokent'i ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Karaca, öğrencilerin bu ziyaretle İTÜ'nün mühendislik altyapısıyla desteklenen bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki uzmanlığını keşfettiklerini aktararak, gençlerin geleceğini şekillendiren bir eğitim anlayışına sahip olduklarını kaydetti.
Prof. Dr. Karaca, Doğa Koleji öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Bizlere emanet edilen çocukları eğitim ve öğretimde başarılı kılacak ve ülkemizin atılım hedeflerini destekleyen projelerle gündemde olan öncü bir eğitim kurumu olmaya devam edeceğiz. Doğa ailesi, İTÜ desteğiyle üreten, ürettiğiyle ülkesine hizmet eden bireyler yetiştirmenin gururu ve huzuru içinde olacak." ifadelerini kullandı.
Ziyaret, öğrencilerin kampüsü gezmelerinin ardından hediye takdimiyle sona erdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Mehmet Karaca, Doğa Koleji, Güncel

Kaynak: AA

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