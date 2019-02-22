İTÜ Temiz Enerji Günleri Başlıyor

İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü öğrencileri tarafından 2011'den beri her yıl düzenlenen TEG (Temiz Enerji Günleri), bu yıl 9. Defa yenilenebilir enerji alanındaki yetkin kişileri, konuyla ilgili önemli çalışmalar yapan akademisyenleri, öğrencileri ve ilgi duyan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyor.

HERKESE AÇIK VE ETKİNLİK

Karbon kaynaklı üretim yerine yenilenebilir, sürdürülebilir ve daha temiz olan rüzgar ve güneş gibi enerji kaynaklarının kullanımı hakkında katılımcıları bilinçlendirmek, dünya ve ülkemiz açısından potansiyelini değerlendirmek, bu alandaki yatırımlara dikkat çekmek ve geleceğimize ışık tutmak amaçlanmaktadır. Konuyla ilgilenenlerin fikir alışverişinde bulunabileceği etkinliğimizde, 'Atölye Çalışmaları' ile de farklı bakış açılarının kazanılması hedeflenmektedir. 15 Mart 2019 Cuma günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.

Kayıt Linki: https://www.biletino.com/event/eventdetail/6323