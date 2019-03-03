İTÜ Gönüllüleri Aksaray'da

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gönüllüler Kulübü üyesi öğrenciler, "Umut Okul Projesi" kapsamında Aksaray'a geldi.Hatipağatolu Köyü İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen 45 kişilik İTÜ grubu, Okul Müdürü Özlem Can, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılandı.Öğrencilerle okul bahçesinde oyunlar oynayan grup üyeleri, daha sonra kurdukları bilim, tasarım ve hayal atölyelerinde çeşitli etkinlikler yaptı.Ayrıca öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemeleri hediye edildi. Grup ve öğrencilerin etkinliklerini veliler de izledi.Proje gönüllüsü Sercan Kocaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 4 bir tarafındaki köy okullarına giderek, hem kitap, kırtasiye ve giyecek yardımlarında bulunduklarını, hem de eğlenceli aktivitelerle çocuklara eğitici program düzenlediklerini söyledi.Kocaağa; "Bu hafta sonu Aksaray'dayız. Burada 2 gün boyunca çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Dans, tasarım, bilim, tiyatro ve hayal dünyası gibi atölyelerle burada miniklerimizi hem eğlendirdik hem de bilgilendirdik. Bu bizim proje kapsamında gittiğimiz 29. okul." dedi.Bilim atölyesinde çocuklarla deneyler yapan proje gönüllüsü Melis Çetinkaya, "Bu sınıfı bilim atölyesi yaptık. Amacımız burada çocuklarla eğlenirken, eğitici bir şeyler kazandırmak. Bu proje kapsamında 3 yılda çeşitli illere gittim ve her seferinde bir çocuğun gözlerinde o umudu görmek çok güzel bir duygu. Bu umudu paylaşmak çok güzel bir duygu." dedi.Tasarım atölyesinde çocuklarla etkinlik yapan proje İrem Özkar, "Bu atölyede resimlere çerçeveler yapıştıracağız, maskeler yapacağız. Tabi miniklerimiz sadece burada değil başka atölyelerde de hem eğlenecekler hem de öğrenecekler." diye konuştu.