İTÜ Kariyer Zirvesi'nde 3 öğrenciye mentorluk desteği

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ve Siemens Türkiye 'nin zirve sponsoru olduğu İTÜ Kariyer Zirvesi, 'Gelecek Sizinle Şekillenecek' mottosuyla gerçekleştirildi. Zirve boyunca Siemens Türkiye'nin standına uğrayanlar arasından belirlenen 3 öğrenci, şirketin üst düzey yöneticilerinden 1 yıl boyunca mentorluk desteği almaya hak kazandı.

Siemens Türkiye zirve sponsoru olduğu İTÜ Kariyer Zirvesi üst düzey yöneticilerle öğrencileri buluşturdu. 17-21 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilen zirveye 'Gelecek Sizinle Şekillenecek' mottosuyla katılan Siemens Türkiye'nin üst düzey yöneticileri etkinlik boyunca İTÜ'lü öğrencilerle bir araya gelerek, geleceğin iş ve kariyer dünyası hakkında paylaşımlarda bulundu.

HÜSEYİN GELİS'TEN KARİYER TAVSİYELERİ

17 Şubat'ta gerçekleşen İTÜ Kariyer Zirvesi Açılış Töreni'nde Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, İTÜ'lü öğrencilerle bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi. Gençlerden ilgi gören interaktif sohbette Gelis, kendi kariyer yolculuğundan geleceğin iş dünyasındaki önemli beklentilere kadar birçok konuda gençlerin sorularını yanıtladı, daha verimli, daha tatmin edici bir kariyer için ipuçları verdi.

'KARİYERİNİ SAHİPLEN EKOSİSTEMİ' TANITILDI

Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, zirvenin ikinci gününde 'Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek Kongresi'nde 'Yetenek Kazanımında ve Geliştirmede Dijital Dönüşüm' başlıklı sunumuyla geleceğin İK dünyasını ve Siemens Türkiye'nin yenilikçi uygulamalarını paylaştı. Konuşmasında değişen dünyada iş verenler kadar çalışanların beklentilerinin de değiştiğine dikkat çeken Kunur, Siemens'in 2017 yılında başlattığı İK Dönüşüm (HR Transformation) süreci hakkında bilgi verdi. Aslı Kunur, Siemens Türkiye'de çalışanların gelişimi için uygulamaya geçirilen 'Kariyerini Sahiplen Ekosistemi'ni de öğrencilere tanıttı.

ENDÜSTRİDE DİJİTALİZASYON ANLATILDI

Zirvenin üçüncü gününde ise Siemens Türkiye IoT (Nesnelerin İnterneti) Yöneticisi Serter Bekler, 'Dijitalizasyon/Endüstride Nesnelerin İnterneti' başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda endüstriyel uygulamalarda Nesnelerin İnterneti teknolojisi ve dijitalizasyonun yol açtığı dönüşümü anlatan Bekler, Siemens'in bu alandaki yenilikçi çalışmalarından örnekler verdi.

Zirve boyunca Siemens Türkiye IoT ve İK birimi çalışanları, şirketin kariyer ve dijitalizasyon uygulamalarına yönelik gençlerin sorularını yanıtlarken, Siemens Türkiye'nin standına uğrayanlar arasından belirlenen üç öğrenci, şirketin üst düzey yöneticilerinden bir yıl boyunca mentorluk desteği alma hakkı kazandı.