İTÜ Mezunları İftarda Buluştu

Bursa İTÜDER tarafından her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak gerçekleşen iftar yemeği bu yıl da 23 Mayıs Perşembe günü İTÜ Evi'nde gerçekleştirildi.İTÜDER tarafından düzenlenen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanına vekâleten Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, PROF.DR. Nilüfer Akıncıtürk, DR. Akın Burak Ethemoğlu, PROF.DR. Vedat Pınarlı, İstanbul Teknik Üniversitesi adına DOÇ. Mehmet Cüneyd Demirel, Bursa Teknik Üniversitesi DOÇ. DR. Beyhan Bayhan, İTÜ Mezunları Derneği İstanbul Yönetim Kurulu adına Bülent Temur, Pınar Efendioğlu ve Ali Rıza Efendioğlu ve pek çok davetli katıldı. Bursa Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Avşar, Gazi Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü'nün de katılımlarıyla iftar yapıldı.Yemeğin ardından konuşma yapan İTÜDER Başkanı Hasan Tuğcu herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında "On bir ayın sultanı Ramazan ayında tekrar bir araya gelmek çok güzel. Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim" dedi.

BİLGİYE SAHİP OLAN GÜCE DE SAHİP OLUR

Başkan Tuğcu konuşmasının devamında ise İTÜ Evi projesinin öneminden bahsederek konuşmasına şöyle devam etti: "Bilgiye sahip olanın güce de sahip olduğu dünyamızda eğitime destek vermek, Bursa'da yaşayan ve çalışan İTÜ'lüleri bir çatı altında toplamak, mesleki ve sosyal dayanışma içinde bulunmak İTÜ'nün ve Bursa Üniversitemizin gelişimine fikren ve madden katkı sağlamak, Bursa'lı öğrencilere yardımcı olmak, Bursa'da uzmanlık alanımıza girecek olan konularda, mezunlarımızın birikimini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 1998 yılında kurulan derneğimiz bu amaçlar doğrultusunda, öncelikli olarak içerisinde bulunduğumuz İTÜ Evi projesini gerçekleştirmiştir. Ayrıca dernek faaliyetleri olarak geniş katılımlı öğrenci tanıtım toplantıları, tercih günleri, burslar, İTÜ Arı Günü etkinlikleri, yeni mezunlara kişisel gelişim seminerleri, KOSGEP, BEBKA toplantıları, İnci Çayırlı konserleri ve benzeri faaliyetlerde bulunmuştur. Ayrıca üniversiteden gelen ekiplere İTÜ Basketbol Takımı ve Güneş Arabası Ekibi öğrenci topluluklarına ev sahipliği yaparak faaliyetlerine sizlerle beraber devam etmektedir. Bu bağlamda İTÜ'ye sevginizin ve vefanızı görmenin, her zaman üniversitemizin ve derneğimizin gücüne güç katacağını belirtmek isterim."

"SİZLERİN DESTEĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

İTÜDER Bursa Başkanı Hasan Tuğcu mezunlarının katkısının çok önemli olduğunu belirterek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"2.5 asırlık tarihinde sayısız kıymetli isim yetiştiren, Osmanlı modernleşmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun mimarı olan İTÜ; siz değerli mezunlarının katkısı ile geçmişe olduğu gibi geleceğe de "ilk"lerle ve "tek"lerle imzasını atacaktır. Bu noktada "Teknik Üniversiteli Ekolünü" başarılı çalışmasıyla temsil eden ve öğrencilerimiz için rol model saydığımız isimler arasında yer alan sizlerin, desteği büyük önem taşımaktadır."

Başkan Tuğcu konuşmasını "Katılımınız için şükranlarımı sunuyor; bu iftarın İTÜ ve derneğimiz için önemli iş birliklerine kapı açmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" diyerek sonlandırdı. İftar programı, yeni üye katılımı ve İTÜ Tanıtım Günlerine verdikleri destekler için okul müdürlerine plaket taktim edilerek tamamlandı.

Kaynak: Bültenler