17.06.2019 12:29
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İTÜ'nün Apis Arge Takımı'ndan uluslararası başarı

İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) çeşitli fakültelerinden bir araya gelen öğrencilerden oluşan Apis Arge Takımı, NASA, Lockheed Martin ve Siemens sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition 2019'da birinci oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) çeşitli fakültelerinden bir araya gelen öğrencilerden oluşan Apis Arge Takımı, NASA, Lockheed Martin ve Siemens sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition 2019'da birinci oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere çeşitli fakültelerden bir araya gelen öğrencilerden oluşan Apis Arge Takımı, uluslararası düzeyde katılım gösteren 42 takım arasında Türkiye'yi temsil etti.
İTÜ Apis Arge Takımı'nın model uydusu, roketle 750 metreye çıkarıldıktan sonra pervaneleriyle motorsuz iniş yaparak görev yükünü yere indirdi.
Model uydu istenilen yükseklikte taşıyıcısından sıkıntısız şekilde ayrıldı. Kesintisiz veri aktarımı sağlaması ve görev yükünün inişi boyunca kamera görüntüsü alması Cansat Competition 2019'da takıma birinciliği getirdi.
Kaynak: AA
Lockheed Martin, NASA, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel

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