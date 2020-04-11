22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
11.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:51
Türkiye'de görülen koronavirüs salgınının en genç kurbanlarından biri İTÜ öğrencisi oldu.
22 YAŞINDAKİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ
İTÜ, Twitter hesabında "Acı kaybımız" başlığıyla, 22 yaşında yaşamını yitiren Kılıçkaya için başsağlığı mesajını paylaştı.
Mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kılıçkaya, Güncel