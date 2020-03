İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Doğa Koleji eğitim yöneticileriyle buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Kolejinin eğitim yöneticileriyle buluştu.Doğa Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Karaca ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, okulun Türkiye genelindeki tüm eğitim yöneticileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.Toplantıda konuşan Karaca, "İTÜ'nün ve kurumlarının gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Sizler bu gücün etkisiyle yeni başarılara imza atacaksınız. Bu başarı hepimizin ama en çok çocuklarımızın olacak." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Karaca, okulun zorlu bir süreçten geçtiğini ancak eğitim yöneticileri, öğretmenler ve velilerin desteğini yanlarında hissettiklerini aktararak, "Elbette bu zaman aldı ama sizlerin bu sürece verdiğiniz desteği hep yanımızda hissettik. Doğa Koleji mensubu her bireyin hakkını, hukukunu savunacağımı, her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.Serhat Özeren de İTÜ'lüler olarak her zaman liyakat ve performansa önem verdiklerini belirtti.Özeren, önlerindeki süreçte kampüs ziyaretlerine başlayacaklarını anlatarak, "Türkiye genelindeki tüm kampüslerimizde öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizle bir araya geleceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi birlikte kucaklayacağız. 250 yıllık ulu bir çınar olan İTÜ'nün desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz. Bunun temellerini attık, planlamamızı yaptık, uygulamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA