Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi

Öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları için derslere girmediği Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemlerinin tamamlandığı ve öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığı açıklandı.

REKTÖR TWİTTER'DAN DUYURDU

Twitter hesabından açıklama yapan Karaca, şu ifadeleri kullandı: "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa'lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun."

BAKAN SELÇUK: GÖREVİMİZ GEREĞİ TAKİP EDİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" diye konuşmuştu.