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İTÜ Robot Olimpiyatları, 16-17-18 Nisan 2020'de başlayacak

Türkiye'nin en büyük uluslararası robotik organizasyonu İTÜ Robot Olimpiyatları'nın 14'üncüsü 16-17-18 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

27.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:42

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON), 2007'den bu yana düzenlediği 'nin en büyük uluslararası robotik organizasyonu İTÜ Robot Olimpiyatları'nın (İTÜRO) 14'üncüsü 16-17-18 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İTÜRÜ ile amaç, yarışmalar, panel, seminer, söyleşi gibi etkinlikler düzenleyerek, akademisyen-öğrenci-sanayici buluşmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcıların bilgi paylaşımını arttırmak. BöyleceTürkiye'de robotiğin gelişmesine katkı sağlanmak isteniyor.

BİTİRME PROJELERİ DE DAHİL EDİLDİ

2007'denbu yana düzenlenen organizasyonda bu yıl bir değişikliğe gidildi. Yurt içi ve yurt dışından katılımcıların projelerinin yarıştığı Serbest Kategori'de üniversite öğrencilerinin bitirme projeleri de dahil edildi. Bu sene artması beklenen sponsorluk desteği ile önü açık üniversite bitirme projelerinin ciddi destek alması hedefleniyor.

ORMAN BAĞIŞI YAPILACAK

İTÜRÜ ekibi bu seneartan orman yangınlarına da kayıtsız kalmadı. İTÜRÜ, ülkemize bir orman bağışlayacak. 16-17-18 Nisan'da gerçekleşecek etkinlikten 1 ay önce başlamak üzere TEMA Vakfı'nın sağladığı hesap numarasına 1 ay boyunca gönüllü herkes fidan bağışı yapabilecek.

İTÜ Robot Olimpiyatları, 16-17-18 Nisan 2020'de başlayacak

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel


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