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Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Doğa Koleji'ni satın aldığı iddiaları sonrası son dakika açıklaması yaptı. İTÜ Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

18.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:16Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor

Doğa Koleji Okulları'nda yaşanan mali krizde sona gelindi. Zor günler geçiren Türkiye'nin en büyük okul zinciri Doğa Koleji'nin satışının tamamlandığı iddiaları sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı sosyal medyadan açıklama yaptı. İTÜ Vakfı, 'den yaptığı paylaşımda, "TÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

"BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR"

İTÜ Vakfı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

İTÜ VAKFI'NIN DOĞA KOLEJİ'Nİ SATIN ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Doğa Koleji'nin 800 milyon TL'ye İTÜ Vakfı'na satıldığı iddia edilmişti. Okulun satışına dair İTÜ Vakfı ve Doğa Koleji'nden bir açıklama gelmedi.

İTÜ VAKFI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARI

Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum. Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı. İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor. İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolej'inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, "Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz" talebinde bulundu.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Twitter, Ekonomi, Güncel

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