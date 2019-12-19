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İÜ Akademisyenlerinden Radyo Dumlupınar'a ziyaret

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Fırat Tufan başkanlığındaki heyet, yürüttükleri TÜBİTAK projesi kapsamında Radyo Dumlupınar'ı ziyaret etti.

19.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:58 İÜ Akademisyenlerinden Radyo Dumlupınar'a ziyaret
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Tufan başkanlığındaki heyet, yürüttükleri TÜBİTAK projesi kapsamında Radyo 'ı ziyaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük binasındaki Radyo Dumlupınar stüdyolarında gerçekleşen görüşmede, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Fırat Tufan, Arş. Gör. Sedat Gökat ve Arş. Gör. Zeynep Ekin Bal, Radyo Dumlupınar Müdürü Mustafa Murat Aydın, Radyo Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Soyer Zeyrek, Radyo Topluluğu Başkanı Murat Ülker ve radyo programcıları ile bir araya geldi.

Ortaklaşa yürüttükleri "Tüm Yönleriyle Türkiye'de Üniversite Radyo Yayıncılığı", "Olanaklar ve Sorunlar Üzerine Durum Analizi" adlı TÜBİTAK projesinden söz eden proje yürütücüsü Doç. Dr. Fırat Tufan ile araştırmacılar Arş. Gör. Sedat Gökat ve Arş. Gör. Zeynep Ekin Bal, görüşmede bu kapsamda gereksinim duydukları bilgileri Radyo Dumlupınar'dan talep ettiler.

Görüşme sonunda Tufan, Kökat ve Bal verilen bilgilerden dolayı teşekkür ettiler. Radyo Dumlupınar yöneticileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek gelecek dönemde yeni iş birliklerine hazır olduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

İstanbul Üniversitesi, Dumlupınar, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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