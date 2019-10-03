İü-cerrahpaşa'daki taşınacak bazı birimlerde "deprem tatili'

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 'ya bağlı bazı fakülte veya yüksek okullarda 22 Ekim'e kadar tatil kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Haseki, Bakırköy, Avcılar yerleşkelerinde yeniden düzenlemelere gidilirken, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'nda 22 Ekim'e kadar tatil yapılacak. Hayvan hastanesi faaliyetleri geçici olarak durdurulacak, Mühendislik Fakültesi taşınacak. Yüzlerce öğrencinin kaldığı öğrenci yurt binaları kapatılacak.İÜC Rektörlügü tarafından bugün yapılan basın açıklamasında 28 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen deprem ardından İstanbul Valiliği tarafından 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan ve 2019-62 sayılı basın açıklaması ile üniversiteye bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Birimi, Radyoloji Enstitüsü,(Haseki), Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları ve Veteriner Fakültesi (Avcılar) binalarının 'Az hasarlı' olduğuna dair raporun kamuoyu ile paylaşıldığı açıklandı. İÜC Rektörlüğü'nün isteği üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen teknik ekipler tarafından yapılan ön tespitler ile ortaya çıkan bu durum doğrultusunda rektörlük olarak alınan kararlar şöyle açıklandı:Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup, mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere naklineCerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yerine taşınmasına,Haseki Yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitüsü'nün kullanımda olan Mikrobiyoloji Laboratuvar binalarının tahliye edilmelerine,

TATİL EDİLECEK BİRİMLER

* Bakırköy Yerleşkemiz de yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesi'ndeki fakülte binasının tahliye edilerek yeni binasının inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınmasına,

Avcılar Yerleşkemizde yer alan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine- 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine,

Avcılar Yerleşkemizde ler alan Veteriner Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Avcılar Yerleşkemizdeki Veteriner Fakültesi'nin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkemize tanışmasına,

Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir.

MÜHENDİSLİK BİNASI DA TAHLİYE EDİLİYOR

İÜC Rektörlüğü, İstanbul Valiliği'nin tespitlerine ek olarak öğrenci ve personelin güvenliği açısından tedbir mahiyetli olarak Avcılar Yerleşkesi'nde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek yeni fakülte binaları inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece Yerleşkelerinde yer alan diğer binalara taşınmasına karar verildi.

ÖĞRENCİ YURTLARI DA KAPATILIYOR

Bunun yanı sıra Avcılar Yerleşkesi'nde yer alan öğrenci yurt binalarının hizmete kapatılarak 6 Ekim 2019 tarihi itibariyle tahliyesine, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde boşaltılan eski acil binası bünyesinde çocuk nörolojisi, Algoloji ve acil yoğun bakım ünitelerinin sağlık hizmetine yeni yerlerine taşınıncaya kadar ara verilmesine ve bu binaların kullanıma kapatılmasına karar verildi. Rektörlük açıklamasında öğrenci ve çalışanların güvenliğini esas alan bu kararlara ek olarak şu noktalara dikkat çekildi:

İHALELERİ TOKİ YAPACAK

Avcılar yerleşkemizde yer alan yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında projeleri rektörlüğümüzde hazırlanmış olan binaların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmasına ilişkin ihale süreçlerine başlandığı ve ihalenin en kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığı,

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN BÜTÇE

Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ait binaların yeniden yapılması sürecinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığı,

Cerrahpaşa Yerleşkesinin TOKİ tarafından yeniden yapılandırılması projesinin mevcut seyrinde devam ettiği, bununla birlikte planlanan inşaat alanının Sur içi bölgesinde olması nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin süreçlerin de ilerlediği, bu süreçte yerleşkede bulunan birimlerin bir kısmının prefabrik binalarda faaliyetlerine devam ettiği,

Boşaltma kararı verilen çocuk hastalıkları binasının prefabrik olarak binalara taşınma sürecinin de en kısa zamanda gerçekleştirileceği,

Üniversitemiz tüm birimlerinin bina envanterlerinin çıkarılarak tüm binaların en kısa sürede bağımsız ve yetkili yapı denetim firmalarınca performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatıldığı bilgileri kamuoyuna saygıyla duyurulur.



