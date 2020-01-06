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İÜ Rektörlüğü, yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti

İSTANBUL Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı bir açıklama yaparak yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına ilişkin verdiği kararı iptal ettiğini açıkladı.

06.01.2020 02:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 02:00 İÜ Rektörlüğü, yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti
İSTANBUL Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı bir açıklama yaparak yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına ilişkin verdiği kararı iptal ettiğini açıkladı. 

Üniversitenin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyoruz. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü"


- İstanbul

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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