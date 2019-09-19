IUC Başkanı ve Gazi Azizoğlu: "Gaziler yaşayan anıtlardır"

Uluslar arası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı ve Devlet Övünç Madalyası sahibi Gazi Orhan Hikmet Azizoğlu, gazilerin yaşayan birer anıt olduğunu söyledi.



Gaziler günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Azizoğlu, yüce milletimizin, din, vatan ve bayrak şuurunu her türlü değerin üstünde tutarak asırlardır yaşadığını belirterek, "Bu yüce milletimizin aziz şehitleri, kahraman gazileri ve asil milleti ile tarih boyunca yazdığı kahramanlık destanları ile mazlum halkların umudu olmuştur. Buna karşılık zalim toplum ve yapılanmalarında korkulu rüyası olmuştur" dedi.



Gaziler olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere yol haritası olan 'söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' felsefesini şiar edinmiş bir milletin bireyleri olarak şehitlik ve gazilik onuru ile vatan, millet, bayrak ve inançlarımız için mücadele etmenin şerefini taşıdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Tarihin akışında onurlu sayfalarda nice Şehit ve Gazilerimizin ismi nöbet devri ile geçiyor. Kalplerimizde geçmeyen, sönmeyen ateş ise vatan sevgisidir. Coğrafyamızda devam eden küresel emperyalizmin yeni yüzyıllık hain emel ve planları ülkemiz üzerinde tatbikat edilmektedir. Özellikle etnik hiçbir amacı olmayan bölücü terör örgütü PKK ve yine dinsel hiçbir amacı olmayan FETÖ terör örgütleri yapılandırılarak ülkemiz ve milletimiz arasına sokulan fitne tohumları ile bize bedel ödettiler. Bu terör örgütlerinin karşında kahraman milletimiz ve devletimizin asil mücadelesinde ve tarih boyu bedel ödeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 19 Eylül Gaziler gününde tüm şehitlerimizi rahmetle, yaşayan yada hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi şükranla anan milletimize kalbi şükranlarımızı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA