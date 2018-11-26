İvana Sert ile Davalık Olan Peker Açıkalın Kimdir?

Peker Açıkalın, birlikte başrolü paylaştığı sunucu Ivana Sert hakkında katıldığı bir programda ''motor'' benzetmesini yapınca Ivana Sert ile davalık oldu. Peki, Peker Açıkalın kimdir?

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Açıkalın, 1963 yılında Kars'ta dünyaya geldi. ilkokul ve lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 ekranlarına geldi.

AVRUPA YAKASI DİZİSİYLE AKILLARDA KALDI

Avrupa Yakası adlı dizideki ilginç tiplemesiyle akılara kazınan Açıkalın, dizideki kendine özgü 'çakkıdı dansı' ile popüler oldu. Avrupa Yakası'nın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mert ile Gert dizisinde karşımıza çıkan Peker Açıkalın, Yahşi Cazibe dizisinde "Peker Pekmez" ve Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde "Ziya karakterini canlandırdı.

VEZİR PARMAĞI FİLMİNDE OYNADI

Dizilerin yanı sıra filmlerde de başarılı performanslar sergileyen Peker Açıkalın; Kara Kentin Çocukları, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Türkler Çıldırmış Olmalı, Polis Akademisi Alaturka ve son olarak da Mahsun Kırmızıgül'ün filmi "Vezir Parmağı"nda boy gösterdi.

NİRAN ÜNSAL İLE EVLENDİ

Başarılı oyuncu, ilk evliliğini 1989 yılında Nilüfer Açıkalın ile yaptı ve bu evliliği 1994 yılında son buldu. 1999 yılında evlendiği Niran Ünsal ile 2001 yılında boşanan Açıkalın'ın bu evlilikten 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın adından bir kızı oldu. 2005 yılında Melek Perim Taşkın ile evlendi ve bu evlilikten de bir çocuğu oldu. 2007 yılının Mayıs ayında Melek Perim Taşkın'dan da boşandı.