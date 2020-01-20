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Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı

Son dönemde şarkıcılığa soyunan Ivana Sert, okulların tatile girmesiyle birlikte oğlu Ateş'i yanına aldı ve soluğu Finlandiya'da aldı. Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

20.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:07

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yoğun iş temposu içerisinde kendisine fırsat yaratarak dikkat çekici paylaşımlara imza atan Ivana Sert, bu defa oğluyla birlikte çıktığı tatile dair kareler paylaştı.

JAKUZİ KEYFİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

'ya giden ve burada kaldığı otelden görüntüler ve kısa videolar paylaşan Sert, soğuk havayı ne kadar sevdiğini paylaşımlarıyla gösterdi. Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide oğlu Ateş'le birlikte keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

GEMİ İLE YOLCULUK YAPTI

Sadece otelde konaklamakla yetinmeyen Sert, aynı zamanda burada buzları kırarak ilerleyen bir gemi ile yolculuk yapmayı da ihmal etmedi.

RAP MÜZİKLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son olarak rap müzikle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ivana Sert, "Balon gibi bir dönem bence. Çok uzun sürmeyecek. Ben rap müziğe değer vermiyorum. Rap bir müzik değil, hikayeler anlatan besteler diyebilirim. Bu sanat değil" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı

Finlandiya, Ivana Sert, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
HAKAN:Banane Arkadaş . . Ama yinede okudum ve yorum yapıyorum. . Amaç bu sanırım. .
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ADINIZI YAZIN:at gibi
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TIRTIL:Tokatı yersin akıllı ol gevşek
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SAKARYALI HATUN:Kendi ülkesinde tanıyan yok,bunu.
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TURAN:SIFATI BERBAT
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AVNİ:la sakaryalı ne oliyi burda.elalemin dümbük dürbünlüsüne aynen mi diyosun la.
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SAKARYALI HATUN:Aynen.
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