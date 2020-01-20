Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yoğun iş temposu içerisinde kendisine fırsat yaratarak dikkat çekici paylaşımlara imza atan Ivana Sert, bu defa oğluyla birlikte çıktığı tatile dair kareler paylaştı.

JAKUZİ KEYFİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Finlandiya 'ya giden ve burada kaldığı otelden görüntüler ve kısa videolar paylaşan Sert, soğuk havayı ne kadar sevdiğini paylaşımlarıyla gösterdi. Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide oğlu Ateş'le birlikte keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

GEMİ İLE YOLCULUK YAPTI

Sadece otelde konaklamakla yetinmeyen Sert, aynı zamanda burada buzları kırarak ilerleyen bir gemi ile yolculuk yapmayı da ihmal etmedi.

RAP MÜZİKLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son olarak rap müzikle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ivana Sert, "Balon gibi bir dönem bence. Çok uzun sürmeyecek. Ben rap müziğe değer vermiyorum. Rap bir müzik değil, hikayeler anlatan besteler diyebilirim. Bu sanat değil" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.