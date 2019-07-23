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Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'u Twitter'dan tebrik eden Ivanka Trump, United Kingdom (Birleşik Krallık) yerine United Kingston yazınca sosyal medyada alay konusu oldu.

23.07.2019 17:50
Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayınladı. Mesajında United Kingdom (Birleşik Krallık) yerine United Kingston yazan Trump, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

BABASI DA BENZER HATAYI YAPMIŞTI

Haziran ayında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Prince of Wales yerine Prince of Whales (Balinalar Prensi) yazmıştı.

Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Her gün 'yabancı hükümetlerle' buluşup konuşuyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi (Birleşik Krallık), 'Balinalar Prensi', İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ve 'her şey' hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu

Birleşik Krallık, Donald Trump, İngiltere, Dünya, Güncel

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