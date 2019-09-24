Haberler » Dünya » Haber

Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kızı aynı zamanda Beyaz Saray danışmanı olan Ivanka Trump, New York'taki BM Genel Kurulu'na katıldı. Trump'ın mavi gömleğinden görünen göğüs uçları ise toplantıya damga vurdu.

24.09.2019 16:48

Ivanka, BM Genel Kurulu'nda giydiği kıyafet ile tüm bakışların üzerine toplanmasına neden oldu.

37 yaşındaki Trump, New York'taki BM Genel Kurulu'na, Prada markasına ait, 2130 dolarlık, yüksek bel, çiçek motifli şık bir beyaz etek ve üzerine de sade bir mavi gömlek kombini ile gitti.Ivanka, konuşma yapmaya giderken verdiği görüntü ile bakışları üzerine topladı.

SÜTYENSİZ BM TOPLANTISINA KATILDI

Babasıyla birlikte iklim zirvesine katılan Ivanka, sahneye çıkarken tüm basın da Trump'ı çekmekle meşguldü. Ivanka Trump'ın sütyen takmaması, göğüs uçlarının gömlekten görünmesine neden oldu.

Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

Birleşmiş Milletler, Donald Trump, New York, Prada, Magazin, Dünya

YORUMLAR(8)
ADINIZI YAZIN:güzel kız
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NEVA:Eteğin çiçeği ne öyle . Cirkin
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
MST:Sansüre hayır!
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
VALLA:DİKEN OLMUŞ ÇIKMIŞ VALLA İKİ GÖZÜM :p
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
REYWOMEN:şık etek derken 1 tl ye satsalar almam
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ASLI:BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE ÇİÇEKLER AÇMIŞ SIKICI TOPLANTILARDAN BUNALANLARIN GÖZÜ GÖNLÜ AÇILMIŞ.
Yayından Kaldır
24 2
Cevap yaz
TÜRKİYE:her yeri taş gibi.
Yayından Kaldır
22 2
Cevap yaz
BENDE MUTFAKTA BULAŞIK YIKIYOR ZANNETTİM:cesur
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
Son Dakika Dünya Haberleri
18:45 Guterres: Körfez bölgesi silahlı çatışmanın eşiğinde, ABD-Çin kutuplaşması endişe verici
18:15 Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı
17:55 Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı
17:55 İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti
17:54 Trump: Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerin
17:54 Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı
17:53 Tbmm başkanı şentop, rusya federal meclisi devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile...