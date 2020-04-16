Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Hamursuz Bayramını kutlamak için Washington'dan New Jersey'e uçtu. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriyle tepki gösterildi.

"LÜTFEN EVDE KALIN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump, karantina yasağına uymadı. Ivanka Trump sosyal medya hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarına dair, "Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın" diyerek halka çağrıda bulunmuştu.

Aynı zamanda Trump'ın 'Danışmanı' görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriyle tepki gösterildi.

NEW JERSEY'E UÇTU

Karantina uygulamasına uymayan İvanka Trump eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte Yahudiler'in kutsal bayramı olarak bilinen Hamursuz Bayramı'nın ilk gecesini kutlamak için New Jersey'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne gitti.