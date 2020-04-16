Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Hamursuz Bayramı'nı kutlamak için Washington'dan New Jersey'e uçan Ivanka Trump'a sosyal medyadan, "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriyle tepki gösterildi.

16.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Hamursuz Bayramını kutlamak için Washington'dan New Jersey'e uçtu. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriyle tepki gösterildi.

"LÜTFEN EVDE KALIN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump, karantina yasağına uymadı. Ivanka Trump sosyal medya hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarına dair, "Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın" diyerek halka çağrıda bulunmuştu.

Aynı zamanda Trump'ın 'Danışmanı' görevini yürüten Ivanka Trump'a sosyal medyadan "Babasının kızı. Yasayı takmadı" sözleriyle tepki gösterildi.

NEW JERSEY'E UÇTU

Karantina uygulamasına uymayan İvanka Trump eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte Yahudiler'in kutsal bayramı olarak bilinen Hamursuz Bayramı'nın ilk gecesini kutlamak için New Jersey'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne gitti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, New Jersey, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
E-ticaret devi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı Haberler
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
İngiltere’nin korona tablosu ağırlaşıyor! Bir günde 861 kişi öldü Haberler
İngiltere'nin korona tablosu ağırlaşıyor! Bir günde 861 kişi öldü
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Haberler
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haberler
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti Haberler
Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

18:14: İngiltere, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak - Haberler 18:08: Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler 18:06: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler 17:50: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm - Haberler 17:48: Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı - Haberler 17:40: İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti