Ivanka Trump, skandal hatası nedeniyle sosyal medyada rezil oldu

ABD Başkanı'nın kızı ve danışmanı Instagram ve Twitter mesajını bir kez daha anında sildi, sosyal medya çalkalandı.

DAHA ÖNCEKİ SKANDALLARI HALA AKILLARDA

Dünya, ABD lideri Donald Trump'ın büyük kızı ve kıdemli danışmanı Ivanka Trump'ın mesajını konuşuyor. Daha önce birden fazla sosyal medya kazasına yol açan Ivanka Trump, bu kez Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik etmek istedi.

'NOBEL' YERİNE 'NOBLE' YAZDI

Instagram hesabından mesaj paylaşan Ivanka'nın yaptığı hayati hata, takipçiler tarafından anında fark edildi. ABD Başkanı'nın danışmanı, tebrik mesajında 'Nobel Barış Ödülü' yerine 'Noble (Asil) Barış Ödülü' yazdı.

Ivanka'nın BM Genel Kurulu'ndan giydiği kıyafet büyük ses getirmişti.

DALGA KONUSU OLDU

Bir kullanıcı "Başbakan Ahmed'i 'Noble' barış ödülü için tebrik etti. Tüm Trumplar süzme salak mısınız?" diye yazdı. Bir başkası ise, "Ivanka kendisini takip etmeyen 'Noble' barış ödülü kazananını tebrik etti" mesajını yazarak alay etti.