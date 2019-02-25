Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı olan Ivanka Trump, Venezuela ile ilgili ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

"VENEZUELA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ARIYOR"

İHA'da yer alan habere göre, Donald Trump'ın baş danışmanı Ivanka Trump sosyal medyada, Twitter üzerinden Venezuela ile ilgili ilk defa yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor. Venezuela zalimlikten demokrasiyi ve özgürlüğü arıyor. Sen çok yaşa" açıklamasında bulundu.

İşte Ivanka Trump'ın o paylaşımı;

MADURO'DAN ABD'YE MESAJ

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendi kullandığı araçla devlet başkanlığı sarayı Miraflores'ten çıkıp Caracas sokaklarını gezerek "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum." mesajı verdi.