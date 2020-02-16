Ivanka Trump'tan Körfez ülkelerine kadın hakları övgüsü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Küresel Kadınlar Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Trump, kadın haklarına dair önemli reformlar başlattıkları gerekçesiyle ABD'nin yakın müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi Orta Doğu ülkesine övgüde bulundu.Ivanka Trump, kadınların özgür olduğunda başarılarının arttığını ifade ederek, "Kadınlar başarılı olduğunda toplulukların geliştiğini ve ulusların daha güçlü olduğunu biliyoruz" dedi.