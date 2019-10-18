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Ivanka Trump ve Burcu Esmersoy, 12 bin TL'lik etekleriyle pişti oldu

Dünyaca ünlü İtalyan markası Prada, 2020 ilkbahar yaz koleksiyonunda çiçek desenlerine yer verdi. Birçok ünlünün tercih ettiği markanın yeni sezonda çıkardığı 12 bin TL'lik sarı gül desenli eteği, Burcu Esmersoy ve Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı pişti yaptı.

18.10.2019 07:29

Prada'nın yeni sezon eteği, ünlüler arasında büyük ilgi gördü. Beyaz ve siyah renk kumaş seçeneği bulunan eteğin üzerindeki sarı gül desenleri, ünlü isimlerin dikkatini çekti. Dünya genelinde büyük ilgi gören etek, Ivanka Trump ve Burcu Esmersoy'u pişti yaptı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Kombinlerinde her zaman şıklığa ve kaliteye özen gösteren ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 25 Eylül'de düzenlenen kurulda beyaz üzerine sarı gül desenli etek giydi. Bir dergi için kamera karşısında geçen Burcu Esmersoy ise yine aynı eteği giyerek Ivanka ile pişti oldu.

Ivanka Trump

IVANKA VE BURCU PİŞTİ OLDU

Geçtiğimiz gün Alem dergisi için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy da, Ivanka Trump'ın giydiği aynı eteği giydi. Prada'nın yeni sezon eteğinin satış fiyatı ise 2 bin 130 dolar, yani yaklaşık 12 bin 500 lira.

Burcu Esmersoy
Ivanka Trump ve Burcu Esmersoy, 12 bin TL'lik etekleriyle pişti oldu

Burcu Esmersoy, Donald Trump, Prada, Magazin, Güncel

YORUMLAR(11)
ZİYAA:Şu paçavraya mı 12 bin tl vermiş görgüsüz.
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FANİ:İğrenç o nedir ya.Bedava verseler almam
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GANYOTÇU....:Bez parçası 12 bin dolar kefeniniz olsun inşallah
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ROBERTO CAVALLİ:İVANKA İLE YAN YANA DURSANIZ SENİ KADIN OLARAK DEĞERLENDİRMEZ KİMSE
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KOKKO:BURCU BU HABERİ YAPTIRMAK İÇİN NELERE VERDİN SEN KİM İVANKA KİM
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DERİN GÖLGE:İVANKA TURUMP A YAKIŞMIŞ BURCUNUN ÜZERİNDE O GÜZELİM ETEK ÇAPUT BEZİ GİBİ DURMUŞ
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İŞ MALVARLIĞI SORUŞTURMASINA DAYANINCA:madem barış yapacaktın niye onca masraf, içeride halkları birbirine düşman ve onca insanın hayatıyla oynadın ; reziller! al şimdi selefilerini ne oyun oynayacaksan oyna!
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YAZIK:bunlarda da ne para var arkadaş millet asgari ücretle boğuşuyor bunlar paraları nerelere harcıyor böyle adaletin
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KENDİN OL:ahaha ona pişti denmez, özenti denir :)))Ivanka giydi gündeme geldi, ben de kopya ile gündeme gelirim. . biraz da kendiniz olsanız
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ARZU:etek güzel değil ama ivanka iyi taşımış zira ben 12000 vermem o eteğe bazen gerçekten güzel paralar çöpe gidiyor
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