Ivanka Trump ve Burcu Esmersoy, 12 bin TL'lik etekleriyle pişti oldu

Prada'nın yeni sezon eteği, ünlüler arasında büyük ilgi gördü. Beyaz ve siyah renk kumaş seçeneği bulunan eteğin üzerindeki sarı gül desenleri, ünlü isimlerin dikkatini çekti. Dünya genelinde büyük ilgi gören etek, Ivanka Trump ve Burcu Esmersoy'u pişti yaptı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Kombinlerinde her zaman şıklığa ve kaliteye özen gösteren ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, 25 Eylül'de düzenlenen kurulda beyaz üzerine sarı gül desenli etek giydi. Bir dergi için kamera karşısında geçen Burcu Esmersoy ise yine aynı eteği giyerek Ivanka ile pişti oldu.

Ivanka Trump

IVANKA VE BURCU PİŞTİ OLDU

Geçtiğimiz gün Alem dergisi için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy da, Ivanka Trump'ın giydiği aynı eteği giydi. Prada'nın yeni sezon eteğinin satış fiyatı ise 2 bin 130 dolar, yani yaklaşık 12 bin 500 lira.