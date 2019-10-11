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İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara arasında, "İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" yapımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

11.10.2019 18:34İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara arasında, "İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" yapımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
Ankara Valiliği'ndeki protokol imza törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Toprak ile ilgili diğer yetkililer katıldı.
İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapım protokolü ile okul ve sektör arasında iş birliği, OSB ve Teknopark ile Milli Eğitim iş birliği sağlanması, sektöre yetişmiş insan gücünün sağlanması, sektörün yetişmiş iş gücü beklentilerinin doğrudan tespit edilmesi, Teknopark aracılığı ile öğretmenlerin güncel bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Lisesi, Ankara, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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