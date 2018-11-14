İvek'ten Aa'ya Ziyaret

İVEK Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mücahit Yinanç, Anadolu Ajansı İstanbul
Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret ederek vakfın çalışmalarını anlattı.
26 Kasım'da Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi'nde başlayacak Uluslararası İVEK Biyoteknoloji Kongresi (İVEK BİO 2018) öncesinde İVEK Genel Sekreter
Yardımcısı Tayfun Gümüş
'le birlikte AA'yı ziyaret eden Yinanç, kongre hakkında bilgi verdi.
İVEK'in 35 yıldır eczacılık sektörü içerisinde bulunduğunu ve ilaç, eczacılık, sağlık sektörünün bütün birleşenleriyle birlikte olduklarını vurgulayan Yinanç, "İlaç endüstrisi, serbest eczacılar, kamu eczacıları, genç akademisyenler ve diğer medikal endüstri ve teknolojilerini de kapsayan sağlık bilim ve ilaç teknolojileri de diyebiliriz, bu alanda bütün birleşenler ile biz vakıf olarak kurumsal manada birlikte yürüyoruz." diye konuştu.
Aralarında kalp ilaçları, KOAH
ve antibakteriyel ilaçların da olduğu 62 ilacın bedeli ödenecek ilaçlar listesine alındığını da anımsatan Yinanç, şunları söyledi:
"Devletimiz hastalığın aciliyetine, önemine, ülkenin ekonomik durumuna göre bir sıralama yapıyor. Erken ruhsatlandırma yapabiliyor. Geri ödeme sistemini devreye sokabiliyor. Bazı gereksiz gördüğü ilaçları ödeme kapsamından dışarıya çıkarabiliyor. Dolayısıyla ilaç alanı stratejik bir alan. Devletimiz de biliyor. Hızlı ödeme kapsamına soktu ki bazı ilaçları bir an önce erişim kolaylaşsın. Hem ruhsatında hızlanma yapıyor, hem de sosyal güvenlik konusunda, geri ödeme konusunda hızlanma yapıyor. Sürekli yeni ilaçlar, yeni hastalıklar çıkıyor, yeni tedaviler çıkıyor ama ilaç gelişimi bugünden yarına değil. Bir ilacın her şey doğru giderse piyasaya sürülmesi için geçen süre 14-15 yılı bulabiliyor. Yani 7-8 yıldan önce insanda kullanıma başlanamıyor. İlaç alanı çok fazla kontrole tabi bir alan."
AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yinanç'a teşekkür etti.
Altınalan, Yinanç ve beraberindekilere AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı,İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:01