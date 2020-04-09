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İvermectin nedir? İvermectin ilaç ne işe yarar? Ivermectin yan etileri

Ivermectin (İvermektin), parazitlerden korunmak amacıyla kullanılır. Bit, uyuz, nehir körlüğü gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olan İvermektin ilacı, ağız yoluyla alınır. Dünay Sağlık Örgütü ilaç listesinde de yer alan İvermektin, 1975 yılında keşfedildi ve 1981'de tanıtıldı. Ivermectin ilaç nedir? Ivermectin ilacı ne için kullanılır?

09.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:59
İvermectin nedir? İvermectin ilaç ne işe yarar? Ivermectin yan etileri

İvermektin ilacı yan etkileri arasında kuru cilt, yanma, kırmızı göz gösterilebilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Temel İlaç Model Listesi'nde yer alıyor. İlacı keşfeden Satoshi Omura ve William C. Campbell'e 2015 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü verildi. Ağız yolu veya cilde uygulanarak kullanılan İvermektin ilacının gözden temasından kaçınılmalı. İvermektin ilacı hakkında ayrıntılı bilgi...

İVERMEKTİN NEDİR?

İvermektinin türediği avermektin bileşik ailesinin keşfi, Kitasato Üniversitesi'nden Satoshi Omura, Tokyo ve Merck Terapötik Araştırma Enstitüsü'nden William C. Campbell tarafından 1975 yılında yapıldı. Ivermectin 1981'de tanıtıldı. 2015 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü Campbell ve Omura'ya, ortaklaşa verildi.

İvermektin, genellikle köpekleri parazitten korumak için kullanılsa da birçok parazit istilasının tedavisinde etkili bir ilaçtır. Kafa biti, uyuz, nehir körlüğü (onchocerciasis), Strongyloidiyaz, trişüriazis, askaris ve Leishmaniazis tedavilerinde kullanılır. Ağız yoluyla alınabilir veya cilde uygulanabilir.

İVERMEKTİN İLAÇ NE İŞE YARAR?

Ivermectin tablet, parazit enfeksiyonlarını tedavi etmek amacıyla uygulanır. Bunlar bağırsak sisteminizin, cildinizin ve gözlerinizin paraziter enfeksiyonlarını içerir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Temel İlaç Model Listesi'ne yer almaktadır. Sağlık sisteminde ihtiyaç halinde en güvenli ve en etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.

İVERMEKTİN İLACI YAN ETKİLERİ NELER?

Yaygın yan etkiler arasında kırmızı gözler, kuru cilt ve yanma bulunur. Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olup olmadığı bilinmemekle birlikte emzirme sırasında kullanımıda sakıncalıdır. Avermektin ilaç ailesine aittir. Ivermektin, 1975 yılında keşfedilmiş ve 1981 yılında tıbbi kullanım alanı bulmuştur. Hayvanlarda kalp kurdu önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. Sars ve Covid-19 tedavisinde de kullanılabileceği öne sürülüyor.

İvermektin, beş yaşın altındaki çocuklarda veya 15 kilogramdan daha az olan çocuklarda, emziren kadınlarda ve karaciğer veya böbrek hastalığı olanlarda kontrendikedir.

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Tokyo, Gündem, Sağlık, Güncel
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