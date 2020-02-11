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İvrindi'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

11.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:08İvrindi'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
'in ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarmanın operasyonunda 7 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen R.Y., H.Y., E.P., K.G., M.E., B.E. ve E.A. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan eş zamanlı aramalarda; 900 gram kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet ve 7 adet cep telefonu ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, İvrindi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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