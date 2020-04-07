İvrindi'de dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında, halkın uğrak noktalarına dezenfektan konuldu.

İvrindi ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler artırıldı. İvrindi Belediyesi bünyesinde yer alan ekipler, belediye giriş noktası, kaymakamlık binası girişi, ilçe merkezinde bulunan banka girişleri ile kamu kurum binaları girişlerinde dezenfeksiyon noktaları oluşturdu.

İvrindi için koronavirüse karşı topyekün seferber olduklarını söyleyen İvrindi Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Cengiz, saha çalışmalarımızı şimdilik askıya alarak, dezenfeksiyon ve ilaçlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Halkımızın sağlığı için belediye bünyesine ne düştüyse fazlasıyla gerçekleştiriyoruz. Esnek mesai kavramı uygulayarak çalışıyoruz. Şimdi de hijyen konusunda daha da titiz davranmamız gerektiği bir dönemin içerinde olduğumuz gerekçesiyle ilk önce ilçemiz çevresinde kurulan pazaryeri giriş ve çıkışlarına şimdi de ilçe merkezimizde farklı noktalarda dezenfekte noktaları oluşturduk. Bu salgını hep beraber alacağımız tedbirler ile birlikte yeneceğiz. Şimdi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayıp evde kalma zamanı" dedi.

- İvrindibalıkesir

Kaynak: DHA