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İvrindi'de engel yok

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesi ile gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

03.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:48İvrindi'de engel yok
Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesi ile gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Türkiye Beyazay Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Aysu, İvrindi Şube Başkanı Mehmet Tüfekçi, Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve Engelli vatandaşları makamında kabul etti. Engelli vatandaşların bir önceki ziyaretlerinde Başkan Cengiz'den talep ettiklerini tedarik edip engelli bireylere teslim etti.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Engellilik insani bir halin özeti olup herkesin, her an başına gelebilecektir. Bir engel varsa o da gönüldeki tortular, vicdanlardaki karanlıklardır" dedi. Engelli vatandaşların, hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, kendi kendilerine yetebilecek kıvam ve kabiliyete sahip olabilmelerinin başlıca hedefleri olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, şunları kaydetti:

"Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak, insani ve hukuki sorumluluklardır. Engellilerimizi mağdur eden asıl sorunları ortadan kaldırmak başta bizler olmak kaydıyla herkesin görev ve ödevleri arasındadır. Engelsiz bir İvrindi, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı tutulmalıdır" şeklinde ifade etti.

İvrindi Belediyesi'nin engellilerin samimiyetle her zaman ellerinden tutacağını, her zaman yanlarında duracağına işaret eden Başkan Cengiz, "Engelli kardeşlerimizin meselelerini çözmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarımız arasındadır. Engelli kardeşlerimiz hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır" ifadesini kullandı. - BALIKESİR

Dünya Engelliler Günü, Yusuf Cengiz, İvrindi, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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