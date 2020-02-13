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İvrindi'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi kazı malzemeleri ile suç üstü yakalandı.

13.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:20İvrindi'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
'in ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi kazı malzemeleri ile suç üstü yakalandı.

Balıkesir İl Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde M.S. ve S.K. bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet röntgen cihazı, 1 adet murç, 1 adet balta, 4 adet uç ve 1 gram cıva maddesi ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, İvrindi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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