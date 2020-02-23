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İvrindi'de kaçak sigara operasyonu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kaçak sigara satan şahsın aracına operasyon düzenledi.

23.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:36İvrindi'de kaçak sigara operasyonu
'in ilçesinde kaçak sigara satan şahsın aracına operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada 3 bin paket dolu makoron ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir araç içinde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine İvrindi ilçesinde kaçak ve bandrolsüz sigara imal ve ticareti yapan B.C. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada; 150 paket 3 bin adet dolu makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, Cumhuriyet savcısının dan alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli B.C. hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, İvrindi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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