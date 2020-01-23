Haberler » Güncel » İvrindi'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandı - Haber

İvrindi'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, konutlara doğal gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

23.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:58İvrindi'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandı
'in ilçesinde, konutlara doğal gaz verilmeye başlandığı bildirildi.
İvrindi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konutlara ilk gaz salınımını İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve doğalgaz şirketi yetkilileri birlikte gerçekleştirdi.
Doğal gaz abonesi vatandaşlarla bir araya gelen Cengiz'in şu ifadelerine yer verildi:
"Abonelik işlemlerinin devam ettiği İvrindi'de bugün itibarıyla 1000 aboneyi geçtik. Bedrettin Mahallesi başta olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanarak doğal gaz kullanma imkanına sahip olan tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Doğal gaz çalışmaları hız kesmeden devam edecek."

Yusuf Cengiz, Balıkesir, İvrindi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Karabük'te anestezi ile diş sağlığı hizmeti başladı
17:48  Halkın sorunları dinleniyor
17:48  Karabük'te OSB toplantısı yapıldı
17:52  BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALEV YANDI
17:47  "Toprak Dede"yi fidan dikerek andılar
23.01.2020 17:55:32